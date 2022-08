In casa Juve si continua a lavorare duramente sul mercato e ora i tifosi attendono che venga annunciato nelle prossime ore anche il nome di Filip Kostic. L'esterno dell'Eintracht sembra infatti ad un passo dal vestire il bianconero e potrebbe non essere l'unico a raggiungere la Mole. Come riportato anche da La Stampa infatti, la Vecchia Signora sarebbe indecisa tra 3 profili per il vice Vlahovic e i nomi sono quelli di Alvaro Morata, Anthony Martial e Memphis Depay.