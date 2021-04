L’attacco della Juventus potrebbe subire un pesante restyling. Il futuro di Dybala è totalmente incerto, più chiaro quello di Ronaldo anche se accompagnato da un velo madridista che non permettere di vedere troppo in là, in più le ultime prestazioni sottotono di Morata hanno infuso dubbi sul suo futuro. Così, Fabio Paratici e i suoi collaboratori di mercato si stanno guardando attorno: oltre ai nomi di Icardi e Milik, resta vivo il “terzo incomodo” come scrive Calciomercato.com, ovvero Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa in prestito dal Sassuolo e trattato nella sessione di mercato invernale.