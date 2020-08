Come racconta il Corriere dello Sport, il nome per l'attacco della Juventus resta sempre avvolto dal mistero. L'ultimo, cronologicamente parlando, è quello di Donyell Malen: il '99, in grado di fare 17 gol in 25 partite in questa stagione appena conclusa, è della scuderia di Mino Raiola, con cui i bianconeri intrattengono spesso e volentieri rapporti di mercato. Sono partiti anche stavolta i contatti con l'agente: va capita la fattibilità dell'operazione, non esattamente semplice. Anzi: tutt'altro, sicuramente complessa. Il motivo? Il Psv sa di avere un gioiello tra le mani e da sempre è bottega cara (chiedere al Napoli per l'affare Lozano): 50 milioni, la richiesta.