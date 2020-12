Ogni nostro gol ne vale



Per ogni che mettiamo a segno in questa stagione, Juventus e @onetreeplanted pianteranno 200 alberi.



Siamo fan dell’ambiente. E tu? pic.twitter.com/QqEUiQwEb0 — JuventusFC (@juventusfc) December 28, 2020

Come vi avevamo anticipato nella nostra analisi serale di Santo Stefano sui numeri dell'attacco della Juventus di Pirlo, i bianconeri in questa stagione hanno messo a segno 39 reti. Ora moltiplicate questo numero per 200,e capirete perché c'è un motivo in più per sperare che la squadra vada spesso in gol...