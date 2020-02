La Juventus ha chiuso il mercato di riparazione senza innesti, malgrado il nome di Kurzawa sia quello che, in entrata, si è avvicinato di più alle porte della Continassa. La trattativa, però, pare essere solamente rimandata, perché il contratto del laterale con il Psg scadrà proprio il 30 di giugno. Allora, anziché in cambio di De Sciglio, Paratici potrà tornare sul giocatore a zero. Occhio però, perché l'occasione vale per tutte: allora, sembra che anche l'Inter sia interessata a Kurzawa. Sarà di nuovo Derby d'Italia, pure sul mercato?