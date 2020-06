1









Se fossimo ai nastri di partenza, diremmo che l'Inter è indiscutibilmente in pole. Il problema è che la corsa per Marash Kumbulla è già partita, e i nerazzurri forse hanno preso il distacco decisivo. Al secondo posto, la Juventus. Che aspetta, prova a inserirsi, manovrando di disturbo e di opportunità, adocchiando quella che è la situazione al momento: e cioè, la richiesta del Verona di 28 milioni di euro fissi, a cui aggiungere anche dei bonus. LA SITUAZIONE - Come racconta Calciomercato.com, nella scorsa settimana l'Hellas ha incontrato la Juventus che si è mossa su Kumbulla, poi anche l'Inter immediatamente dopo. Perché se la Juve si è attivata, l'Inter ha voluto confermare le proprie intenzioni manifestate da gennaio anche al giocatore: andare avanti per prenderlo. C'è una grossa differenza: la dirigenza bianconera non ha fatto una vera e propria offerta, si è limitata ad oggi a contatti perlustrativi col Verona. A Torino sanno bene quanto i nerazzurri siano avanti, nelle chiacchiere e nel concreto. In ogni caso, Paratici ha promesso nuovi contatti diretti in settimana. Servirebbe un blitz.