Come racconta il Corriere dello Sport, se per Di Maria c'è ancora da aspettare, per Kostic, invece, non c’è alcun problema all’orizzonte: il giocatore continua a rifiutare tutte le proposte di rinnovo che gli arrivano dal club tedesco e aspetta solo la Juve, con cui ha già raggiunto un principio di accordo per un’intesa triennale a 2,5 milioni più bonus a stagione.