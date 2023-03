ha lasciato il ritiro, brutte notizie per noi - ha dettonella conferenza stampa della vigilia -. Ha un’infiammazione al tendine d’achille. Non c’era bisogno di correre rischi, quindi la decisione per lui è stata quella di ritornare al suo club". Sicuro, dunque, il suo sbarco anticipato a Torino e, forse già in giornata, il laterale sarà sottoposto agli esami del caso al, per valutare l’entità del suo infortunio in vista della ripresa del campionato, sabato allo Stadium contro il Verona. Lo rivela Gazzetta.