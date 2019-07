Non ​è stato dichiarato cedibile, almeno ufficialmente. Le pretendenti per Moise Kean, però, sono tante . Così, mentre Ajax, Barcellona e Arsenal studiano le mosse giuste per arrivare al centravanti classe 2001, l'Everton ha giocato d'anticipo, prenotandosi come favorita qualora Kean dovesse partire. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, la Juventus potrebbe lasciar partire l'attaccante per