I numeri della sua annata fanno apparire la cessione come qualcosa di inevitabile. 6 i gol, 3 gli assist, ma soprattutto soltanto 1.375 i minuti in campo, meno persino di quelli accumulati da Rodrigo Bentancur che però ha lasciato il club a gennaio, direzione Tottenham. Come racconta Tuttosport, a meno di dodici mesi dal suo ritorno a Torino Moise Kean è pronto a ripartire per cercare fortuna altrove, con buona pace della Juve che in lui aveva riposto molte speranze dopo l'addio last minute di Cristiano Ronaldo. L'ostacolo risiede sempre nell'Everton, proprietario del cartellino: per trattare la cessione dell'attaccante, infatti, i bianconeri devono per forza di cose anticiparne il riscatto, fissato come obbligo a 28 milioni di euro.



La cifra è importante, e potrebbe essere investita solo nel momento in cui Federico Cherubini avesse la garanzia di un'offerta certa e interessante per il classe 2000, al quale non dispiacerebbe tornare al PSG. Un'operazione con il club parigino potrebbe interessare alla Juve nell'ottica di uno scambio con Leandro Paredes, il regista che da troppo tempo manca nella rosa bianconera, ma il nome di Kean è stato anche accostato alla trattativa in corso con la Roma per Nicolò Zaniolo, così come alle neopromosse in Premier League Fulham e Nottingham Forest. Opzioni, queste ultime, che il giocatore prenderebbe in considerazione soltanto come "ultima spiaggia", in mancanza di altre ipotesi più gradite. A prescindere dalla destinazione, però, per la Juve rimane il nodo relativo al riscatto, punto di partenza per qualsiasi altro ragionamento. Lavori in corso alla Continassa, dunque, anche per trovare una sistemazione a Moise.