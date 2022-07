Si parla tanto del. E si parla pure tanto del nuovo esterno che la Juve dovrà affidare a Massimiliano. Nel mentre, in una sorta di opzione 2 per 1,Che restano d'attesa. E di mercato.Negli incontri avuti tra la Juventus e Rafaela Pimenta, il nome di Moise Kean è certamente rimbalzato, venuto fuori. Anche perché i bianconeri sono di fatto costretti al riscatto e allo stesso tempo regna l'incertezza sul suo futuro. Moise vorrebbe giocare di più, anche per ritrovare la Nazionale con continuità. Ma pesa la valutazione e pesano i soldi spesi per l'acquisto dall'Everton, oltre alla mancanza di offerte concrete per lui e per il club bianconero.Intanto, Allegri lo sta rilanciando come esterno d'attacco, punta d'accompagnamento di fianco a Dusan Vlahovic. Sostanzialmente, quanto faceva Alvaro Morata nella scorsa stagione, o almeno da gennaio in poi con l'arrivo del centravanti serbo. Un ruolo chiave, che può allungargli anche il cammino in bianconero. Chissà.