Nonostante Allegri, nelle scorse settimane, si sia detto contrario all'ipotesi, non è più da escludere un prestito per Kaio Jorge. Il Corriere dello Sport ha rilanciato quest'oggi l'indiscrezione di un possibile inserimento del giovane brasiliano in un'eventuale trattativa con il Marsiglia per Arek Milik, ma c'è un'altra pista che sta prendendo quota: sempre secondo il quotidiano, il classe 2002 potrebbe completare la sua stagione alla Sampdoria, dove la Juve ha già mandato Dragusin. I blucerchiati, dal canto loro, non sembrano disdegnare l'ipotesi, che potrebbe dunque concretizzarsi a breve.