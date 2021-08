Per, un contratto sino al, con ingaggio da, conche finiranno nelle casse del(1,5 milioni subito e 1,5 milioni tra un anno), più una percentuale su un'eventuale futura rivendita del classe 2002. Nelle idee di Allegri sarà la quarta punta, pronta a crescere alle spalle di Ronaldo, Dybala e Morata. Oggi le visite, poi domani il rientro in Brasile, con il ritorno in Italia previsto per fine settimana.