La Juventus cerca rinforzi a centrocampo, il reparto che forse meno ha funzionato nel corso di questa stagione. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il nome di Jorginho - di cui si è parlato qualche settimana fa - non sembra scaldare la società tanto quanto, invece, potrebbe piacere a Maurizio Sarri (che lo ha avuto a Napoli e portato con sé al Chelsea). Infatti, qualora i Blues dovessero mettere in vendita il centrocampista italo-brasiliano, allo Paratici potrà farci un pensiero. Altrimenti, come riporta Calciomercato.com, non sembrano intenzionati a fare spese folli per lui.