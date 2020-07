È la prima alternativa ad Arek Milik. Raul Jimenez piace e non poco alla Juventus, alla luce della sua straordinaria stagione impreziosita dalla bellezza di 26 gol. La dirigenza bianconera lo sta monitorando da tempo, ma non è l’unica. Come riporta l’Express, in pole ci sarebbe il Manchester United, in pressing sull’attaccante messicano. Inoltre, il Wolverhampton avrebbe trovato anche il suo sostituto, Paulinho del Braga, dunque potrebbe aprire alla cessione di Raul Jimenez, anche se spara alto per il suo cartellino.