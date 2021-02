Come riportato da Tuttosport, Alex Sandro potrebbe cambiare fascia e giocare da terzino destro nella gara con il Verona. E' una delle possibilità che Pirlo sta valutando e che testerà in questa settimana in cui per la prima volta nel 2021 la Juventus non ha impegni infrasettimanali. Un'altra ipotesi può essere l'utilizzo dal primo minuto del classe 2002 Radu Dragusin: il centrale è "dotato della capacità di defilarsi sulla destra senza particolari difficoltà". Altrimenti, ulteriori alternative rispondono ai nomi di Merih Demiral e Weston McKennie: entrambi hanno esperienze da terzino destro. Soprattutto Weston può essere un'opzione: "Malgrado un’anca malandata, lunedì sera ha stretto i denti e pensare di utilizzarlo su una mattonella tradizionalmente occupata da chi non ha problemi di passo potrebbe essere un rischio da evitare. In questi ultimi tre casi, evidentemente, Alex Sandro sarebbe confermato a sinistra".