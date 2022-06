Scade oggi, 17 giugno, il termine previsto dall'accordo tra Juventus e Torino per esercitare il riscatto di Rolando Mandragora. I discorsi tra i due club per il centrocampista classe 1997, comunque, proseguono. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, dopo una fase di stallo in cui i bianconeri non intendevano accontentarsi della proposta economica dei granata, ora si registra un avvicinamento tra le parti, che potrebbe portare al buon esito della trattativa.