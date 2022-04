Resta in bilico il futuro di Alvaro Morata, il cui riscatto a fine stagione dall'Atletico Madrid è ancora in dubbio. La Juve è al lavoro con i colchoneros con l'obiettivo di ottenere uno sconto sui 35 milioni inizialmente previsti, ma da parte del club spagnolo sembra esserci qualche resistenza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la motivazione sarebbe da attribuire anche alla presenza di un "terzo incomodo", ovvero l'Arsenal, pronto a convincere l'attaccante classe 1992 a tornare in Premier League. La situazione, insomma, resta tutta da monitorare.