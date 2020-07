Non c'è più solo il Napoli su Cengiz Under. ​L'offerta degli azzurri (25 milioni più bonus) rimane sul piatto. Ma occhio alla Juve. Già prima del 30 giugno, il turco sarebbe potuto a finire alla Juventus in uno scambio dettato dalle plusvalenze. Ora, con l’addio quasi certo di Douglas Costa, Cengiz è nella rosa di Paratici per sostituirlo. Lo riporta il Messaggero.