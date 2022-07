Fatto il carico di fiches, con la cessione dialper cui mancano solo i dettagli,. Il difensore brasiliano di proprietà del, infatti, è il prescelto da dirigenza e Massimilianoper occupare lo slot lasciato libero dal centrale olandese.Prima, però, occhi e orecchie puntate sull’incontro che si svolgerà oggi tra. Da diverso tempo la società nerazzurra è segnalata essere in pole per Bremer, forte di un pre accordo raggiunto con il calciatore: quinquennale da 3,5 milioni a stagione. In tutto questo, però, manca quello con il Toro che valuta il giocatore 50 milioni.Cherubini e gli uomini di mercato della Juventus, come detto, osserveranno da vicino l’andamento dell’incontro odierno. Nel frattempo, però,. Come riporta la Gazzetta dello Sport: “Sul piatto per il giocatore c’è un contratto di 5 anni a cifre più alte rispetto a quelle offerte dall’Inter, mentre per i granata è pronta una proposta da 35 milioni (più 5 di bonus)”.