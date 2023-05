Il grave infortunio di Mattia De Sciglio, che difficilmente tornerà a disposizione prima del 2024. Non solo per questo finale di stagione ma soprattutto per il prossimo anno, quando non ci sarà più neanche, destinato a lasciare la Juve. Per questo anche un'eventuale promozione di Barbieri o il ritorno dal prestito di Cambiaso non basteranno per coprire il vuoto.A gennaio la Juve si era interessata aesterno classe 2004 del Valladolid che però ha un costo elevato e soprattutto tanti grandi club che lo vogliono. Ecco allora che come riferisce calciomercato.com,Il terzino marocchino non rientra nei piani di Tuchel e per questo il Bayern Monaco apre alla cessione. Una mano in questa trattativa può darla Rafaela Pimenta, agente del giocatore. I rapporti con la Juve sono ottimi, soprattutto dopo il ritorno di Paul Pogba. Nelle prossime settimane sono previsti nuovi contatti per sviluppare questa idea che potrebbe presto diventare qualcosa di più concreto.