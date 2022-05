La Juventus è ancora alla ricerca di un nome per sostituire il capitano Giorgio Chiellini. Arriverà sicuramente a Torino Federico Gatti, il classe 1998 in forza al Frosinone che non ha esperienza in Serie A ma che ha convinto la dirigenza bianconera. Un nome caldo però è quello del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Il senegalese ha il contratto in scadenza nel 2023 e, come riferisce La Gazzetta dello Sport, le due parti sono molto distanti per l'accordo del rinnovo. FUTURO - È chiaro che una squadra come Madama alla ricerca di un valido difensore centrale cerchi Koulibaly. I bianconeri non sono i soli pretendenti, attenzione a Chelsea, Barcellona e Paris Saint Germain. Il Napoli dal canto suo gli offrirebbe un ingaggio dimezzato: dai 6 milioni attualmente percepiti a 3. Questo il motivo che spingerebbe il senegalese a lasciare la città partenopea. La Juve resta alla finestra, però dopo Gonzalo Higuain potrebbe essere un'altra bandiera del Napoli come KK a percorrere Napoli-Torino sola andata.