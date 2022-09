Da calciomercato.com, le ultime sulle voci di un eventuale post: "Non è semplice, ma forse non è nemmeno più impossibile. Che Antonio Conte abbia tra i propri obiettivi di tornare prima o poi alla Juve, non sembra un mistero. Così come non è un mistero il veto già imposto in passato dalla proprietà a questo clamoroso ritorno a casa. Però segnali distensivi vengono trasmessi da radiomercato. E l'ipotesi di un Conte-bis per superare l'Allegri-bis inizia a essere decisamente chiacchierata, a Torino e non solo".