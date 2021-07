Miralem Pjanic non ha mai trovato il feeling con Koeman, mentre conserva intatto quello con Allegri. La Juventus vuole riprendersi il centrocampista bosniaco e il Barcellona ha aperto a rescissione o prestito (a condizione di non dover pagare buonuscita al giocatore o parte di stipendio alla Juve).

Questo il punto della situazione, sintetizzando quando scritto da Calciomercato.com. Che però aggiunge: "Fino a quando non riuscirà a fare posto in organico, magari dando via Aaron Ramsey, non si potrà affondare il colpo. Anche se i segnali di avvicinamento non mancano e si intensificano sempre più, ora forse non è il momento ma a breve la Juve potrà comunque regalare Pjanic ad Allegri per poi cercare di fare ordine successivamente, anche considerando il lungo infortunio di Arthur. Insomma, il Pjanic-bis si può davvero fare.".