La Juventus dovrà presto trovare un nuovo direttore sportivo, soprattutto dopo la conferma della squalifica per Cherubini. Tra i nomi in lista c'è Igli Tare, il cui contratto con la Lazio scade il 30 giugno 2023. Ne parla ilsecondo cui al momento non è arrivata nessuna offerta da parte del club per prolungare l'esperienza insieme a Tare.