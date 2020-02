La Juventus programma il futuro, anche se il presente di una stagione entrata nel vivo è ancora tutto da scrivere. Il mercato però, non si ferma mai, anche se appena archiviata la sessione invernale. Così, dall'Olanda arrivano conferme, come riporta Tuttosport, di un interesse dei bianconeri per il classe 2001 dell'AZ Alkmaar Myron Boadu. Il giocatore, che finora ha messo a segno ben 19 reti con la maglia biancorossa, è un grande prospetto del calcio olandese, come testimoniano appunto i numeri in fase realizzativa in combinata alla giovanissima età.