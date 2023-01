Come racconta Gazzetta, per la nuova dirigenza l’idea è quella di una squadra più giovane in campo e sostenibile a livello di monte ingaggi, anche grazie a un maggior impiego dei talenti della seconda squadra. Ma proprio per questo a gestirla ci saranno figure di esperienza e di primo livello. Del tipo: meglio due giocatori in meno, ma un top allenatore. Quindi Allegri o, in caso di finale di stagione deludente, un altro big.Il primo è stato l’architetto dei primi tre scudetti del ciclo Agnelli ed è in scadenza con il Tottenham. Mentre Zizou, attualmente libero, non ha mai nascosto il desiderio di allenare prima o poi la Francia e la Juve.