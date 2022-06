Alvaro Morata farà ritorno all'Atletico Madrid dopo che la Juventus non è disposta a spendere i restanti 35 milioni per il suo riscatto. Lo spagnolo però non rientra nei piani di Simeone, inoltre la sua volontà è quella di restare a Torino. Per questo, come riferisce La Gazzetta dello Sport, si starebbe valutando l'idea di uno scambio tra Vecchia Signora e Colchoneros inserendo nella trattativa Moise Kean ma un ruolo chiave potrebbe essere giocato proprio dalla volontà di Alvaro.