Se sarà prestito, sarà in Serie A. Nessuna categoria inferiore sarà presa in considerazione per il futuro di Fabio Miretti. Lo assicura Il Corriere dello Sport, secondo cui il centrocampista classe 2003 potrebbe restare in prima squadra con la Juve agli ordini di Massimiliano Allegri, ma anche valutare un'altra destinazione per giocare con più continuità. Riflessioni in corso, niente è ancora deciso.