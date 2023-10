Tanti nomi e tanti profili studiati dalla Juve per il centrocampo. Alcuni, comegià pronti per rinforzare nell'immediato il reparto bianconero, perché Massimiliano Allegri avrà bisogno a gennaio di nuove soluzioni vista la squalifica di Fagioli e di Pogba. Cristiano Giuntoli e il reparto scouting della Juve però pensano anche a colpi più di prospettiva.Due osservatori della Juve, riferisce calciomercato.com, stanno seguendo da mesi il ragazzo, ormai titolare fisso nell’Anversa e già protagonista in Champions League con due assist a referto. Qualità tecnica, visione di gioco e dribbling, tutte caratteristiche che lo portano ad essere uno dei maggiori prospetti del calcio europeo. Non a caso,come il Barcellona, sempre attento a questo tipo di talenti. In ogni caso, l’Anversa deciso a rimandare ogni discussione al termine della stagione, quando Vermeeren potrebbe aver compiuto ulteriori step di crescita, portando anche a una valutazione più alta di quella attuale.