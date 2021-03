Come racconta Calciomercato.com, il nome per la panchina del futuro sarà quello di Simone Inzaghi. Come racconta CM, infatti, dietro il temporeggiare del tecnico piacentino dietro il (mancato) rinnovo della Lazio. Superati quei dubbi antichi sulla gestione sempre troppo uguale di formazione e partita, dietro il suo temporeggiare con Lotito e Tare per il rinnovo ci sarebbe proprio un club pronto a fargli compiere un salto di qualità. Con un'esperienza in Champions in più sulle spalle, i tempi per trasformare l'antico interesse in un'offerta vera e proprio da parte della Juve sembrano maturi.