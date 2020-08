Che sia cessione o rescissione, la prossima priorità della Juventus è disfarsi di Gonzalo Higuain. E analogamente, nel mercato in entrata, trovare un nuovo centravanti per prendere il posto dl Pipita. Si stanno rincorrendo diversi nomi, da Dzeko a Milik fino a Morata, Lacazette e Jimenez. Ma la Gazzetta dello Sport oggi rilancia una suggestione emersa mesi fa ma poi rimasta in sordina: il classe '99 Donyell Malen del PSV Eindhoven. Appena maggiorenne stupì tutti trascinando l'attacco del PSV, anche l'anno scorso aveva cominciato con un ottimo trend di reti, prima di avere un grave infortunio al ginocchio sinistro. Che la sua ripresa e consacrazione possano avvenire in bianconero?