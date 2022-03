Secondo quanto riportato da La Stampa, la Juventus potrebbe nuovamente interessarsi ad Anthony Martial dopo l'addio di Paulo Dybala che si consumerà a giugno, per effetto del mancato rinnovo di contratto. Il francese sarebbe uno dei profili individuati per prendere il posto dell'argentino: Martial è attualmente in prestito al Siviglia, dove però non sta convincendo e potrebbe non essere riscattato.