Da diverse settimane negli uffici della Continassa si sta studiando il profilo adatto per sostituire Paulo Dybala dopo 7 anni al servizio della Juventus. Ammesso che Madama non abbia gia scelto il candidato che, al momento sembra ricadere fortemente su Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso per le caratteristiche e le attitudini in campo è quello che più di chiunque altro si avvicina alla Joya, almeno di quelli che sono sul mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri mantengono viva questa pista e non si esclude che possa essere presentata una vera e propria offerta nelle prossime settimane.