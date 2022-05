La Juventus sta pensando ad uno scambio con l'Arsenal per il dopo Giorgio Chiellini. Il nome caldo è quello di Gabriel. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport le richieste dei Gunners per il difensore brasiliano sono altissime, circa 50 milioni di euro. Per questo la Vecchia Signora starebbe pensando di offrire uno scambio tra brasiliani offrendo Arthur.