Il nuovo anno della Juventus è appena entrato nel vivo e così anche il mercato invernale, con diversi obiettivi finiti da tempo nella lista dei dirigenti bianconeri. La priorità è quella di sistemare le corsie esterne, dato chee Juan Cuadrado sono prossimi al divorzio da Madama al termine della stagione. Mentre per il colombiano le alternative non mancano, da Ordiozola a Karsdorp, fino a Singo e Grimaldo, per rimpiazzare il terzino brasiliano invece la scelta è meno ampia.- Ma in queste ore nel quartier generale della Continassa sta circolando un nuovo nome, a dimostrazione del fatto che le idee su come muoversi non mancano. Come riportato anche da Calciomercato.com infatti, Madama avrebbe messo nel mirino l'esterno del Barcellona. Lo spagnolo andrà infatti in scadenza al termine della stagione e Xavi ha già fatto sapere di non considerarlo nel nuovo progetto Blaugrana, soprattutto in virtù delle presenze ingombranti di, che hanno chiuso ogni spazio all'ex Campione del Mondo. La Juve osserva con attenzione l'evolversi della situazione, pronta a sferrare l'assalto decisivo qualora ci fosse la possibilità.