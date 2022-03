La Juventus cercherà un terzino in estate per sostituire Alex Sandro che sembra essere pronto a lasciare Torino. Stando a quanto riporta De Telegraaf l'obiettivo numero uno per il reparto difensivo è Owen Wijndal, classe ’99 dell’AZ Alkmaar. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 ed è anche capitano del club. Le idee degli olandesi sarebbero di rinnovare ulteriormente il contratto in modo da poter richiedere cifre maggiori per la cessione futura.