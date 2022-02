Non dovrebbe prolungarsi troppo la permanenza in panchina di Denis Zakaria, rimasto "a riposo" nel big match di domenica sera contro l'Atalanta. Il giocatore svizzero - protagonista di due prove convincenti contro Verona e Sassuolo, con tanto di gol all'esordio con la maglia della Juve - dovrebbe ritrovare il suo posto a centrocampo già venerdì nel derby con il Torino, una stracittadina sempre molto attesa che avrebbe anche potuto vivere... dall'altro lato della barricata. Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, pare infatti che nel 2016 i granata avessero fatto più di un pensiero su di lui, arrivando ad organizzare trasferte ad hoc per osservarlo all'opera con la sua Nazionale, senza però poi iniziare una vera e propria trattativa. E ora, se lo ritroveranno contro. Grintoso e determinato come è apparso finora, o almeno così sperano i tifosi della Juve. Certamente un po' rigenerato dopo la pausa di domenica.