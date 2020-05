La Juventus comincia a pianificare il mercato, seguendo le linee guida che Fabio Paratici ha dettato. Quindi, tanti scambi in vista, per questo torna di moda il nome di Leandro Paredes. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, infatti, il Paris Saint-Germain vorrebbe portare a Parigi Miralem Pjanic, così, la Juventus potrebbe chiedere in cambio il regista argentino ex Zenit e Roma. Sul giocatore, i bianconeri ci sono da tempo, fintanto che pure a gennaio si era parlato di una trattativa che si sarebbe potuta aprire e che forse è solo stata rimandata.