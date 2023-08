Sergej Milinkovic-Savic, Davide Frattesi, Franck Kessié: in questa sessione estiva di calciomercato laha visto svanire uno dopo l'altro tutti i suoi principali obiettivi per il centrocampo, reparto ancora bisognoso di rinforzi considerando innanzitutto le condizioni fisiche poco rassicuranti di Paul. Ad oggi, 4 agosto, una pista sondata nelle scorse settimane è però ancora viva, ed è quella che porta a Thomas, che a differenza di molti altri "colleghi" non si è fatto ingolosire dalle sirene dall'Arabia restando all', senza che Mikel Arteta lo facesse apparire come uno di troppo: "Voglio sia parte della squadra, è importante", ha dichiarato nei giorni scorsi il tecnico spagnolo.- La Juve, quindi, ha riallacciato i contatti sia con i Gunners che con l'entourage del giocatore, per provare a capire i margini di un'eventuale trattativa. Come spiegano i colleghi di Calciomercato.com, da parte sua il ghanese accetterebbe volentieri la destinazione bianconera, ma il club inglese non vuole aprire a formule fantasiose, mantenendo inoltre una valutazione ben più alta di quella ipotizzata a Torino (). La partita insomma non è chiusa, ma anzi può tornare di grande attualità.