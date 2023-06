Il mercato estivo si sta infiammando sempre più. E la, pur consapevole che il prossimo anno non giocherà le coppe europee "che contano", sta lavorando soprattutto per rinforzare il, in attesa della risposta definitiva di Adrienin merito alla proposta di rinnovo di contratto. Per quanto su questo fronte filtri più ottimismo del previsto, il club bianconero sta continuando a vagliare anche piste alternative, l'ultima delle quali in ordine di tempo porta direttamente in Inghilterra.- Stando a Sky Sport, ora la Juve ha messo nel mirino Thomas, centrocampista ghanese classe 1993 di proprietà dell'che potrebbe lasciare Londra in questa sessione di mercato, essendo il suo contratto in scadenza nel 2024. Il giocatore ha già dato l'ok al suo trasferimento a Torino, con l'affare che si potrebbe concretizzare per una cifra compresa; per lui, che con Massimilianopotrebbe agire da mediano davanti alla difesa lasciando Manuelnel ruolo di mezzala, è pronto un triennale, anche se la Vecchia Signora, come anticipato, vuole prima aspettare di capire meglio tutti gli sviluppi che interesseranno il reparto. Nella stagione appena conclusa con i Gunners, Partey ha collezionato 33 presenze e 3 gol.