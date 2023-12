Al momento - va precisato - non è ancora stata presa una decisione definitiva. Sembrano essere sostanzialmente due, comunque, i nomi "caldi" per il centrocampo dellain vista del mercato di gennaio, quando i maggiori sforzi di Cristiano Giuntoli e colleghi saranno concentrati proprio sulla mediana per poi, eventualmente, pensare anche a un fantasista. A fare il punto è Sky Sport, che innanzitutto esclude la possibilità che i bianconeri possano affondare il colpo per il "pallino" Teun, il quale è considerato incedibile dall'- Il profilo più "facile" da raggiungere risulta quindi essere quello di Kalvin, in uscita dale già dichiaratosi propenso a un trasferimento a Torino, ma in questo caso ad essere poco convinto è Massimiliano, che preferirebbe un altro tipo di centrocampista. Che potrebbe essere il danese Pierre-Emile, per cui ilsembra aver aperto a un prestito con obbligo di riscatto; quest'ultimo è seguito da diverse squadre in Premier League ma anche dal Napoli, pertanto la Juve dovrà fare i conti con una concorrenza non indifferente. Ad ogni modo, come dicevamo, la strategia della Vecchia Signora non è ancora definita. Lavori in corso alla Continassa...