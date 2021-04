“La suggestione più calda”. Così la versione online de La Gazzetta dello Sport definisce la pista che porta ad Houssem Aouar, nel fare un punto sul futuro del centrocampo della Juventus. Che subirà un restyling: Locatelli resta l’indiziato principale per riempire la casella di regista, mentre la strada che conduce a Lione per trattare il centrocampista francese resta viva. Molto – si legge – dipenderà dalle operazioni in uscita che Paratici riuscirà a chiudere, oltre alla certezza di giocare la prossima Champions League.