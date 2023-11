Titola così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui si stanno intensificando i contatti tra il club bianconero e Kalvin, mediano di 27 anni delche è segnalato in corsia di sorpasso nella lista delle preferenze rispetto a Pierre-Emile Hojbjerg, Rodrigo De Paul e Lazar Samardzic. Non è ancora tempo di scelte definitive, ma l'inglese sembra un'opzione sempre più concreta per ragioni tecniche ed economiche. Il club che ha in panchina Pep Guardiola, infatti, valuta anche l'idea di un prestito secco per sei mesi e soprattutto preferirebbe "affittare" il giocatore a una squadra non concorrente per la Premier League e la Champions- Lo scenario perfetto per Phillips, alla ricerca di più spazio nei mesi che portano all'Europeo, ma anche per la stessa Juve, che se riuscisse a ingaggiarlo con una formula del genere potrebbe tranquillamente pensare anche a un secondo rinforzo, magari sulla trequarti o in difesa. Tutto può ancora cambiare, prima di gennaio, ma a queste condizioni il classe 1995 può essere davvero un'occasione. I bianconeri restano alla finestra...