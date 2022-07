Ancora da definire il futuro di. L'uruguaiano, tornato all'Arsenal dopo il prestito alla Fiorentina, è stato accostato a diversi club di Serie A tra cui la: per il Secolo XIX esiste una suggestione Sampdoria per il centrocampista, poco percorribile per questioni economiche. Juventus e Roma, invece, avrebbero per ora portato avanti solo sondaggi. In Spagna c'è invece il Valencia di Gattuso.