Non solo Dusan. Laha un'ulteriore priorità in chiave, in vista dei grandi movimenti di gennaio e, soprattutto, della prossima estate: si tratta di Aurelien, centrocampista francese classe 2000 in forza al, già da tempo individuato come obiettivo per una mediana ancora in cerca di rinforzi, nonchè come profilo ideale per continuare lungo la strada dello svecchiamento della rosa già intrapresa con la triplettaPer quanto i monegaschi non sembrino particolarmente propensi alla sua cessione, i bianconeri sono dati come particolarmente attivi sul giovane centrocampista: come riferito da Tuttosport, infatti, in quel di Torino non pare più così impossibile l'addio di uno tra Aarone Weston, presupposto fondamentale per liberare una casella e consentire ai dirigenti della Juventus di anticipare un colpo già tentato ad agosto. Monaco e concorrenti permettendo, visto che il club del Principato chiede per Tchouameni almeno 35-40 milioni di euro e il duonon intende abbassare la guardia sul giocatore.Piano B? Sempre lui, Axel, "vecchio" pallino di Massimilianoche, a differenza del 21enne francese, non sarebbe un investimento (ormai ha 32 anni), ma potrebbe diventare un'opportunità, essendo in scadenza con ila giugno. Intanto, questa sera i due si troveranno faccia a faccia nella semifinale ditra Francia e Belgio. E proprio sul campo di gioco dell', quello che per uno di loro potrebbe presto diventare il terreno di casa.