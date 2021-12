Il colpo a centrocampo della Juve? Al momento è tutto fermo. E Tuttosport spiega il motivo: "In mezzo non tramonta il ’96in scadenza con il Borussia Mönchengladbach, dove anche il 2001è sotto osservazione. Nomi che non decollano perché l’impellente necessità di vendere prevale su tutto". Arthur e Ramsey restano i nomi in uscita, ma anche McKennie e Kulusevski possono partire per finanziare un grande colpo.