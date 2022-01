1









Quello di Bruno Guimaraes è il primo nome della lista per il centrocampo della Juventus. Lo riporta Calciomercato.com, secondo cui i bianconeri possono tentare subito il colpo per il brasiliano classe '97 del Lione. Guimaraes ha superato Zakaria nelle gerarchie, ma l'idea di portarlo subito a Torino si scontra con la richiesta del Lione: cara, come accade spesso con i transalpini, che chiedono una cifra tra i 45 e i 50 milioni di euro.



LA VOLONTA' DEL GIOCATORE - Ecco perché è fondamentale che prima la Juventus sfoltisca il reparto e venda: con la valigia in mano c'è Ramsey, più complessa la questione Arthur. Intanto, la Juventus ha registrato il gradimento di Guimaraes, che arriverebbe di buon grado sotto la Mole. L'ostacolo Lione resta, soprattutto perché la Juventus parte da un'offerta di prestito con diritto di riscatto. Nelle prossime ore sono sono attesi nuovi sviluppo.