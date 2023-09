"Juventus Football Club S.p.A. (la “Società”) rende noto che la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione, inter alia, del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 30 giugno 2023, prevista nell’intervallo temporale compreso tra il 18 e il 22 settembre 2023, si terrà nell’intervallo compreso tra il 2 e il 6 ottobre 2023 e l’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione, inter alia, del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2023, prevista per la terza decade del mese di ottobre 2023, si terrà nella terza decade del mese di novembre 2023". Questo il comunicato pubblicato dalla Juventus nella serata di ieri, che ha annunciato il rinvio dell'approvazione del bilancio da parte del CdA bianconero., quando dopo l'approvazione del bilancio a settembre, l'assemblea dei soci slittò fino al 27 dicembre, viste le richieste Consob, l'inchiesta in corso e tutto il contorno, con le dimissioni di Agnelli e del CdA.Ora, però, è tutto diverso. Dalla Continassa assicurano che all’orizzonte non ci sono tempeste, che la Juventus naviga in acque calme e che si è trattato soltanto di un posticipo squisitamente tecnico per fare al meglio le cose, come sottolinea Tuttosport. Il motivo, infatti, è che il nuovo Cda ha voluto prendersi un po’ più di tempo per riguardare i conti e perfezionare la relazione, alla luce degli occhi vigili della Consob, prima di approvare il suo primo bilancio. La volontà è quella di essere ancora più rigorosi. Il bilancio verrà quindi approvato nella prima settimana di ottobre, con l’assemblea che si terrà così nella terza decade di novembre. Non dovrebbe subire invece alcun rinvio il Cda programmato tra il 26 e il 29 febbraio 2024 per l’approvazione della semestrale 2023-24.