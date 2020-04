La querelle tra Icardi e la Juventus, che ha tenuto banco nello scorso mercato, potrebbe ripetersi nella prossima sessione. Questa volta, però, ci sarà una concorrente in meno. Infatti, il Napoli che a lungo aveva corteggiato il calciatore lo scorso agosto, sembra essersi tirata indietro, come ha ammesso il direttore sportivo partenopeo Cristiano Giuntoli a Sky Sport: ​ “Icardi? È un grande calciatore, chi non lo vorrebbe? Ma credo sia lontano dalle nostre possibilità ora”